Меркель: повернення смертної кари покладе кінець переговорам про вступ Туреччини в ЄС

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Zeit Online. "Німеччина і Євросоюз мають чітку позицію: ми категорично виступаємо проти смертної кари", – підкреслила канцлер.

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"Держави, в яких застосовується смертна кара, не можуть бути членами ЄС. Тому введення смертної кари в Туреччині буде означати кінець переговорів про її вступ в ЄС", – зазначила Ангела Меркель.

Позицію німецького канцлера підтримав і міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, який підкреслив, що "якщо смертна кара буде введена країною-кандидатом (на вступ до ЄС), переговори про членство в ЄС зайдуть у глухий кут".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині відбулася невдала спроба військового перевороту. Після цього президент країни Реджеп Тайіп Ердоган припустив скасування заборони на застосування смертної кари. Зокрема, 17 липня Ердоган виступив перед своїми прихильниками біля президентської резиденції у Стамбулі. Його промову переривали із натовпу вигуками з вимогами повернути смертну кару. У відповідь на це президент Ердоган сказав: "Ми чуємо вашу вимогу. В демократичній країні, якщо народ чогось хоче, він це отримує". Він додав, що проведе консультації з опозиційними партіями з цього питання, але наголосив: "Ми не будемо надовго відкладати це рішення. Ті, хто намагається вчинити переворот, повинні за це поплатитися".