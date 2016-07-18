Провал перевороту в Туреччині: прем'єр назвав число загиблих

Турецька влада оприлюднила оновлені дані щодо загиблих під час спроби військового перевороту.

Читайте такожПровал перевороту в Туреччині: з'явилося відео із затриманими військовими, серед яких - організатор путчуВнаслідок путчу загинули 208 осіб. Серед них 145 цивільних, 60 поліцейських і троє солдатів. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, повідомляє в Twitter CNN Turk.

Поранення отримала 1491 людина.

BREAKING Turkish PM updates death toll in #TurkeyCoupAttempt: 208 dead including 145 civs 60 police and 3 soldiers. pic.twitter.com/S36QxVuNZ0 — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) 18 липня 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині затримали низку військових, які брали участь у спробі державного перевороту. Так, серед затриманих військових чиновників - командувач Другої армії (частини Сухопутних військ ЗС Туреччини) Адем Худуті. Також правоохоронці повідомили про затримання екс-головнокомандувача ВПС Туреччини Акіна Озтюрк. Ці двоє військових вважаються ініціаторами перевороту. Крім того, в південній провінції Іспарта затримали двох генералів: Метіна Аккая і командувача гарнізону генерала Мустафу Курутмаза.

Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.