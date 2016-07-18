Ердоган готовий схвалити відновлення смертної кари у разі відповідного рішення парламенту

Про це повідомляє сайт американського телеканалу CNN з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю, яке Ердоган дав телеканалу у своїй президентській резиденції у Стамбулі.

Лідер турецької держави відмовляється виключати можливість смертної кари для тисяч арештованих людей після насильницького невдалого військового перевороту, спроба якого відбулася минулої п'ятниці.

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"Існує явний злочин, який полягає у державній зраді, і ваше звернення ніколи не може бути відхиленим з боку нашого уряду", - заявив Ердоган.

"Але неодмінно, для цього знадобиться парламентське рішення, щоб вжити кроків у формі конституційних заходів, тому, лідери (партій) повинні зібратися та обговорити це, і якщо вони приймуть це... тоді я як президент схвалю будь-яке рішення, яке вийде з парламенту", - наголосив Ердоган.

Також президент Туреччини повідомив, що впродовж наступних днів офіційний письмовий запит про екстрадицію турецького провідника Фетхуллаха Гюлена, який знаходиться в екзилі у Сполучених Штатах, буде направлено уряду США.

На уточнююче питання, що Ердоган робитиме, якщо Сполучені Штати відмовлять в екстрадиції Гюлена, президент Туреччини сказав: "Ми маємо взаємну угоду про екстрадицію злочинців".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Туреччина як член Ради Європи не може повернути смертну кару.

Натомість в уряді Федеративної республіки Німеччина заявили про намір припинити переговори про можливість вступу Турецької Республіки в Європейський Союз в разі повернення Туреччиною смертної кари.

Туреччина скасувала смертну кару у 2004 році, що дозволило їй розпочати переговори про вступ в ЄС у 2005 році, але з того часу ці переговори привели до незначного прогресу.