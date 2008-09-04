Ще одна країна визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії

08:13, 04 вересня 2008
Світ
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Разом з Росією проти світової гегемонії...

Даніель ОРТЕГА
Нікарагуа визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, повідомляє Earthtimes. Про це оголосив президент країни Даніель ОРТЕГА.

Інформацію про визнання незалежності республік підтвердив радіостанції "Эхо Москвы" радник-посланник посольства Росії в Нікарагуа Валерій БОБРОВ.

Д.ОРТЕГА піддав критиці країни Заходу і заявив, що повністю розділяє позицію Росії. "Світ опинився під загрозою через необдуману політику гегемонії. З тих пір, як розпався Радянський Союз, не припиняються спроби розділення країн, яких колись зв`язувала єдність, досягнута величезною працею", - заявив Д.ОРТЕГА.

Як відзначає Лента.ру, Нікарагуа стала першою країною, окрім Росії, що визнала незалежність республік. Про підтримку Росії в питанні визнання Абхазії та Південної Осетії заявляли представники низки країн, зокрема Вірменії та Білорусі, проте жодна з них офіційно не підтримала незалежність республік.

 

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