Солана сподівається на порозуміння з Медведєвим

Європейський союз підтвердив свою вимогу стосовно виведення російських військ з території Грузії. Після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС уповноважений Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Хав`єр Солана висловив сподівання, що президент Росії Дмитро Медведєв погодиться з прибуттям до регіону європейських спостерігачів і поверне свої війська на позиції, на яких вони перебували перед виникненням кризи в серпні. У понеділок президент Франції Ніколя Саркозі, який нині головує в ЄС, вирушить до Москви для переговорів з Медведєвим. Його супроводжуватиме Солана та президент Комісії ЄС Жозе Мануель Баррозу.

Німецька хвиля