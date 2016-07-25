Стрілянина у нічному клубі Флориди: поліція затримала трьох підозрюваних
16:35, 25 липня 2016Світ
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У Флориді поліція затримала підозрюваних у стрілянині в підлітків, що відвідували нічний клуб Blu.
У Флориді сьогодні знову сталася стрілянина / ANI_news
Про це повідомляє Independent.
Наразі затримано трьох людей, однак припускається, що в стрілянині могли брати участь більше.
Наразі триває розслідування й встановлюються мотиви злочину.
Читайте також"Це я організував розстріл": ФБР опублікувало переговори з терористом ОрландоРаніше УНІАН повідомляв, що дві людини були вбиті і більше десятка отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі Флориди. За словами поліцейських, 14-16 осіб отримали поранення в результаті стрілянини.
1 dead and 14 wounded in Florida nightclub shooting, Police seal the area pic.twitter.com/tvSG7u8u1d— ANI (@ANI_news) July 25, 2016
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