Стрілянина у нічному клубі Флориди: поліція затримала трьох підозрюваних

Про це повідомляє Independent.

Наразі затримано трьох людей, однак припускається, що в стрілянині могли брати участь більше.

Наразі триває розслідування й встановлюються мотиви злочину.

Читайте також"Це я організував розстріл": ФБР опублікувало переговори з терористом ОрландоРаніше УНІАН повідомляв, що дві людини були вбиті і більше десятка отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі Флориди. За словами поліцейських, 14-16 осіб отримали поранення в результаті стрілянини.