Стрілянина у нічному клубі Флориди: поліція затримала трьох підозрюваних

16:35, 25 липня 2016
Світ
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У Флориді поліція затримала підозрюваних у стрілянині в підлітків, що відвідували нічний клуб Blu. 

ANI_news

Про це повідомляє Independent.

Наразі затримано трьох людей, однак припускається, що в стрілянині могли брати участь більше.

Наразі триває розслідування й встановлюються мотиви злочину.

Читайте також"Це я організував розстріл": ФБР опублікувало переговори з терористом ОрландоРаніше УНІАН повідомляв, що дві людини були вбиті і більше десятка отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі Флориди. За словами поліцейських, 14-16 осіб отримали поранення в результаті стрілянини.

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