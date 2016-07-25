У Туреччині затримали трьох військових, які штурмували готель Ердогана в Мармарисі (відео)

Їх затримали під час патрульних перевірок 25 липня, передає Hurriyet Daily News.

Затримані військові були ідентифіковані як майор Танер Бербер і два унтер-офіцери Ільяш Яшар та Гекхан Гючлу.

Солдати напали на готель, де Ердоган відпочивав під час невдалої спроби державного перевороту, вони убили двох поліцейських.

Читайте такожТуреччина відкликає низку послів через розслідування спроби путчу - ЗМІРаніше УНІАН повідомляв, що загін спецназу, який охороняв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, зірвав спробу захоплення готелю в середземноморському місті Мармарис, в якому турецький лідер перебував на початку спроби перевороту.

Через півгодини після того, як Ердоган залишив готель у Мармарисі, туди прилетіли три вертольоти із сорока солдатами на борту, які збиралися «заарештувати або вбити» главу держави, проте зіткнулися з президентською охороною, передає Al Jazeera.

Згодом з'явилося відео, на якому зафіксовано перестрілку між турецькими заколотниками й охороною президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в одному з готелів Мармариса.

[Video] Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı anı pic.twitter.com/PytOrZyeAJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 17, 2016

Згодом Ердоган заявив, що під час проби путчу його б вбили, якби він затримався у готелі Мармариса буквально на 10 хвилин.