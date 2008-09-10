Росія зможе розмістити військові бази на окупованій частині Грузії

Росія зможе розміщувати на території Південної Осетії та Абхазії свої військові бази, повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з керівниками МЗС Південної Осетії та Абхазії.

"У договорі, який ми сьогодні завізували, прямо йдеться про наш взаємний обов`язок надавати територію для розміщення військових об`єктів. Звичайно, це можуть бути і бази", - сказав С.Лавров. За його словами, російські Збройні сили після підписання та ратифікації цього договору перебуватимуть на території Південної Осетії та Абхазії на міжнародно-правовій основі.

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