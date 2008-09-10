Росія зможе розмістити військові бази на окупованій частині Грузії
01:01, 10 вересня 2008Світ
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З Осетією та Абхазією вже домовлено
Росія зможе розміщувати на території Південної Осетії та Абхазії свої військові бази, повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з керівниками МЗС Південної Осетії та Абхазії.
"У договорі, який ми сьогодні завізували, прямо йдеться про наш взаємний обов`язок надавати територію для розміщення військових об`єктів. Звичайно, це можуть бути і бази", - сказав С.Лавров. За його словами, російські Збройні сили після підписання та ратифікації цього договору перебуватимуть на території Південної Осетії та Абхазії на міжнародно-правовій основі.
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