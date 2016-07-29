Один із нападників на церкву у Франції погрожував новими терактами

Про це повідомляє Reuters.

У відео, записаному до атаки, як стверджує агентство, один з виконавців теракту 19-річний Абдель Малік Набіль Петижан звертається безпосередньо до президента Франції Франсуа Олланда і прем'єр-міністра Мануеля Вальсу, погрожуючи новими терактами.

Reuters відзначає, що в даний час не може підтвердити достовірність опублікованого відеозапису.

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Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників в церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика. Пізніше відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава." Франція знаходиться в стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якому загинули понад 80 осіб.