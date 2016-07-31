У Єревані в районі захопленого полку поліції чути вибухи (відео)

Про це повідомляє "Радіо Азутутюн".

На аматорському відео, знятому жителями єреванського кварталу Сарі Тах, видно, як з території полку ППС поліції, яка з 17 липня утримується озброєною групою, йде дим.

Напередодні Служба національної безпеки дала збройній групі час, щоб скласти зброю і здатися владі.

Читайте такожОзброєна група, яка захопила будівлю поліції в Єревані, звільнила заручників-медиків

"В іншому випадку підрозділів спеціального призначення правоохоронних органів уповноважені без попередження відкрити вогонь і знешкодити будь-яку озброєну особу, яка перебуває на території полку ППС або за його межами", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди захопили будівлю полку ППС 17 липня. Вони вимагають відставки президента Сержа Саргсяна і звільнення лідера радикальної опозиційної організації "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна.