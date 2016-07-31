У Єревані в районі захопленого полку поліції чути вибухи (відео)
На вулиці Хоренаці в Єревані, де розташований полк патрульно-постової служби, захоплений раніше озброєними людьми, періодично чути вибухи.
Про це повідомляє "Радіо Азутутюн".
На аматорському відео, знятому жителями єреванського кварталу Сарі Тах, видно, як з території полку ППС поліції, яка з 17 липня утримується озброєною групою, йде дим.
Напередодні Служба національної безпеки дала збройній групі час, щоб скласти зброю і здатися владі.
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"В іншому випадку підрозділів спеціального призначення правоохоронних органів уповноважені без попередження відкрити вогонь і знешкодити будь-яку озброєну особу, яка перебуває на території полку ППС або за його межами", - наголошується в заяві.
Як повідомляв УНІАН, озброєні люди захопили будівлю полку ППС 17 липня. Вони вимагають відставки президента Сержа Саргсяна і звільнення лідера радикальної опозиційної організації "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна.