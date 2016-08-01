У мережі з'явилося відео звільнення будівлі ППС в Єревані від озброєних загарбників

Поліція Вірменія на своєму каналі You tube опублікувала відео затримання владою збройної групи, що захопила будівлю ППС в Єревані.

Як повідомляв УНІАН, група озброєних людей захопила полк ППС 17 липня.

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Вони вимагали звільнення координатора вірменської опозиційної громадянської ініціативи "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, який перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

23 липня загарбники звільнили останніх чотирьох заручників, у тому числі заступника глави поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника поліції Єревана полковника Валерія Осипяна. При цьому вони відмовилися скласти зброю до виконання їхніх вимог.

Внаслідок АТО в Єревані 31 липня угруповання здалася владі.