МЗС Франції виступив із заявою з приводу візиту своїх парламентаріїв в окупований Крим

«Перекроювання кордонів протирічить міжнародному праву. З цієї причини міжнародна спільнота, ЄС і Франція не визнають анексію Криму», - йдеться в заяві, переклад якої розмістило Посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

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«Ця чітка позиція жодним чином не може зазнати змін ні внаслідок будь-якого роду поїздки, ні через будь-яку заяву, до яких не причетна французька влада. Перед лицем вкрай важливого питання для безпеки і стабільності у Європі повинно переважати відчуття відповідальності», - зазначають у МЗС Франції.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій рішуче засудило поїздку групи французьких парламентаріїв до окупованої Російською Федерацією Автономної республіки Крим.

31 липня українська делегація у Парламентській Асамблеї Ради Європи висловила обурення через візит групи французьких депутатів у тимчасово окупований Крим.