Черга дійшла до спорту: турецька влада звільняє футбольних суддів

"Наша федерація визнала за необхідне звільнити 94 людини, включаючи арбітрів всіх рівнів, а також їх асистентів, членів регіонального суддівського комітету, а також регіональних і національних спостерігачів", - йдеться в заяві турецької футбольної федерації, передає Бі-бі-сі.

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Раніше рада футбольної федерації пішла у відставку в повному складі, щоб "допомогти розслідуванню".

Більше 60 тис. осіб, серед яких військові, судді, декани та викладачі університетів, журналістів вже були арештовані, звільнені, або опинилися під слідством за підозрою в причетності до заколоту. Були закриті більше двох тисяч організацій.

Влада Туреччини вважає натхненником спроби держперевороту Фетхуллу Гюлена, який живе в американському штаті Пенсільванія. Сам Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував спробу перевороту.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив країни Заходу в тому, що вони підтримували невдалу спробу військового перевороту.