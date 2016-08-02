Черга дійшла до спорту: турецька влада звільняє футбольних суддів
Турецька футбольна федерація оголосила про звільнення десятків футбольних суддів та їх помічників. Звільнення пов'язані зі спробою державного перевороту.
"Наша федерація визнала за необхідне звільнити 94 людини, включаючи арбітрів всіх рівнів, а також їх асистентів, членів регіонального суддівського комітету, а також регіональних і національних спостерігачів", - йдеться в заяві турецької футбольної федерації, передає Бі-бі-сі.
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Раніше рада футбольної федерації пішла у відставку в повному складі, щоб "допомогти розслідуванню".
Більше 60 тис. осіб, серед яких військові, судді, декани та викладачі університетів, журналістів вже були арештовані, звільнені, або опинилися під слідством за підозрою в причетності до заколоту. Були закриті більше двох тисяч організацій.
Влада Туреччини вважає натхненником спроби держперевороту Фетхуллу Гюлена, який живе в американському штаті Пенсільванія. Сам Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував спробу перевороту.
Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив країни Заходу в тому, що вони підтримували невдалу спробу військового перевороту.