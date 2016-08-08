Внаслідок авіаудару по госпіталю в Сирії загинули 13 людей - "Лікарі без кордонів"

Про це повідомляє підтримуюча госпіталь міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF), передає РБК.

За даними організації, два авіаудари були нанесені безпосередньо по лікарні, ще два - по прилеглим районам. MSF вказує, що серед убитих - четверо співробітників медичного закладу, а також п'ять дітей. Ще шестеро людей постраждали, всі вони є співробітниками лікарні.

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Бомби зруйнували операційну лікарні, педіатричне відділення та відділення інтенсивної терапії, машини швидкої допомоги, генератор і практично все медичне обладнання.

За оцінками MSF, без необхідного медичного догляду залишилися 70 тис. осіб. «Лікарі без кордонів» не уточнюють, хто завдав авіаудари.

Як повідомляв УНІАН раніше, два табори біженців – один на захід від Алеппо і інший у районі турецької границі – бомбили, ймовірно, російські літаки.