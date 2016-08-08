Внаслідок авіаудару по госпіталю в Сирії загинули 13 людей - "Лікарі без кордонів"
Жертвами авіаударів по госпіталю в сирійській провінції Ідліб стали 13 осіб.
Про це повідомляє підтримуюча госпіталь міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF), передає РБК.
За даними організації, два авіаудари були нанесені безпосередньо по лікарні, ще два - по прилеглим районам. MSF вказує, що серед убитих - четверо співробітників медичного закладу, а також п'ять дітей. Ще шестеро людей постраждали, всі вони є співробітниками лікарні.
Читайте такожРепортер "Аль-Джазіри" опинився поруч із танком у момент вибуху (відео)
Бомби зруйнували операційну лікарні, педіатричне відділення та відділення інтенсивної терапії, машини швидкої допомоги, генератор і практично все медичне обладнання.
За оцінками MSF, без необхідного медичного догляду залишилися 70 тис. осіб. «Лікарі без кордонів» не уточнюють, хто завдав авіаудари.
Як повідомляв УНІАН раніше, два табори біженців – один на захід від Алеппо і інший у районі турецької границі – бомбили, ймовірно, російські літаки.