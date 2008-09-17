Росія підписала договори про дружбу з Абхазією та Південною Осетією

Сьогодні в Москві підписано договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Росією і Республікою Абхазією, а також між Росією і Республікою Південна Осетія.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документи підписав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ з Президентом Абхазії Сергієм БАГАПШЕМ і Президентом Південної Осетії Едуардом КОКОЙТИ.

Як заявив Д.МЕДВЕДЄВ журналістам після підписання договорів, для Росії ключовим завданням на даному етапі є забезпечення безпеки Абхазії і Південної Осетії.

Відповідно до статті 51 Статуту ООН, що проголошує право на індивідуальну або колективну самооборону, договори передбачають спільне вжиття заходів для протидії актам агресії проти Абхазії і Південної Осетії, включаючи військову підтримку.

За словами Президента РФ, підписані угоди – це логічний наслідок розвитку низки подій, що відбувалися в регіоні з початку 90-х років, продовження зусиль, що їх вживала Росія, починаючи з 8 серпня цього року з метою приборкання грузинських агресорів, повернення миру і стабільності в Закавказзя, створення умов для вільного і демократичного розвитку абхазького і південноосетинського народів.

Він відзначив, що міцна безпека і стабільність – це запорука мирного життя для всіх народів, які проживають у регіоні. «Це найважливіша умова для відновлення довіри і добросусідства, для підняття економіки і соціальної сфери обох республік», - додав Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЄВ також відзначив, що на черзі й підписання так званих галузевих угод про співпрацю з найпріоритетніших напрямів: це і безпека, і охорона державних кордонів, боротьба з тероризмом, митна сфера, економіка, інвестиції та інші сфери.

«Агресії з боку Грузії (реваншистські настрої там, на жаль, не приховують, мілітаризація цієї держави триває) призвело б до катастрофи регіонального масштабу. Тому ні в кого не повинно бути сумнівів: нової воєнної авантюри ми не допустимо. Ілюзій не повинно бути ні в кого», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Д.МЕДВЕДЄВ підписав Указ про визнання незалежності Республіки Південна Осетія і Указ про визнання незалежності Республіки Абхазія.