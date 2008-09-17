МЗС Росії: НАТО заохочує Тбілісі на нові авантюри

Підвищуючи рівень співпраці з Грузією, НАТО заохочує Тбілісі на «нові авантюри».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це говориться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії щодо підсумків виїзного засідання Ради НАТО в Грузії.

«Проведення Альянсом виїзного заходу в Тбілісі в нинішніх умовах вважаємо невчасним і таким, що не відповідає інтересам стабілізації ситуації в регіоні. Ухвалені за його підсумками рішення підтвердили, що в НАТО знову спрацювали рефлекси часів «холодної війни» за принципом «свій-чужий», - відзначає російський МЗС.

На думку російських дипломатів, замість того, щоб зробити серйозні висновки відносно невдалої спроби Михайла СААКАШВІЛІ силовим шляхом вирішити багаторічний конфлікт, в НАТО в черговий раз продемонстрували підтримку розгорнутої ним кампанії дезинформації, видали аванси в плані відновлення військового потенціалу цієї країни.

«Кроки по підвищенню рівня відносин Альянсу з Грузією ми не можемо не розглядати інакше, як заохочення Тбілісі на нові авантюри. Ми добре пам`ятаємо, як нас запевняли, що надання Грузії т. з. «інтенсифікованого діалогу» дозволить «ефективніше» працювати з М.СААКАШВІЛІ, утримувати його від безвідповідальних дій. До чого це привело – загальновідомо», - підкреслюється в документі.

Окрім цього наголошується, що після заходу в Тбілісі Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР з подачі грузинських властей вирішив відвідати Горі. «Антиросійський заряд цієї акції очевидний. Шкода, що для отримання об`єктивнішої картини про події початку серпня ц.р. в його програмі не було заїзду в Цхінвал, де він зміг би своїми очима побачити трагічні наслідки нічного обстрілу грузинською армією мирного населення», - відзначає МЗС РФ.