Наша банківська система здатна вижити посеред економічної кризи

Українська банківська система здатна вижити в умовах економічної кризи, яка зараз спостерігається в США і Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам президент Української асоціації банків (АУБ) Олександр СУГОНЯКО.

«Українська банківська система здатна вижити в умовах економічної кризи. Упевненість у цьому мені дає зростання ВВП на рівні 6% на сьогодні. Я думаю, наступного року різкого падіння ВВП не буде. Навіть якщо ми вийдемо на рівень 3-4%, це вже буде база, на якій банки можуть рости. Глобальних проблем я не бачу», - сказав О.СУГОНЯКО.

За його словами, проблеми з ліквідністю, які сьогодні переживають світові банки, призведуть до того, що банки обачніше переглядатимуть свої плани, зокрема, з нарощування активів наступного року.