В Іраку вбито лідера ІД, що відповідав за нафту

03:11, 12 серпня 2016
Світ
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В ході спільної операції, проведеної американським спецназом і військом іракських курдів, знищено бойовика Самі Джассім аль-Джаббурі, який відповідав за всі операції з нафтою терористичної організації "Ісламська держава" (ІД).

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Самі Джассім аль-Джаббурі, відомий під псевдонімом «Хаджі Хамад», відповідав в «Ісламській державі» за видобуток усіх природних ресурсів, у тому числі і нафти. Він був убитий в ході спільної операції іракських курдів та американського спецназу.

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Факт знищення одного з ватажків терористів підтвердив офіційний представник Міністерства оборони США Едріан Ренкін-Гелловей.

За його словами, спецоперація була проведена ще 11 серпня на сирійсько-іракському кордоні, однак лише зараз стало можливим підтвердити її результати. Вказується, що крім аль-Джаббурі був ліквідований і його заступник.

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