У Пакистані бойовики захопили в заручники 300 школярів

Бойовики захопили школу в районі Верхній Дір в Північно-Західній Прикордонній провінції. У заручниках у бандитів опинилися близько трьохсот дітей, повідомляє іранське агентство IRNA з посиланням на пакистансий телеканал PTV. Відзначимо, що на англомовній версії сайту PTV про захоплення заручників немає ні слова.

Кореспонденти з місця подій стверджують, що бойовики також стріляли в місцевих жителів, які намагалися визволити дітей з полону. Про кількість загиблих інформації поки немає, пише Лента.ру. До якого руху належать бандити, також не уточнюється. Відповідальність за напад на школу поки не узяло на себе жодне радикальне угрупування.

Відзначимо, що на північному заході Пакистану, як вважають американські спецслужби, ховається велика кількість бойовиків рухів "Талібан" і "Аль-Каєда". 3 вересня армія США у пошуках бойовиків радикальних угрупувань провела масштабну операцію в Північно-Західній Прикордонній провінції Пакистану.