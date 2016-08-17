Босфорську протоку закрили через зіткнення суден

Як повідомляє Радіо Свобода, за інформацією влади Стамбула, інцидент стався 17 серпня.

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Водночас не повідомляється, як довго протока буде закрита.

Щороку через Босфорську протоку проходять близько трьох відсотків світових поставок нафти. Крім того, вона є ключовим водним шляхом для поставок зерна, що з’єднує Чорне море із Середземним морем.