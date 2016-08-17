Через скандал із "чорною бухгалтерією" ПР Трамп понизив Манафорта - The NYT

Дональд Трамп у спробі врятувати свою передвиборну кампанію робить перестановки у своєму виборчому штабі вдруге за два місяці, наймаючи керівника консервативного новинного порталу Breitbart News і підвищуючи старшого радника. Про це пише The New York Times.

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За інформацією видання, голова Breitbart News Стівен Бреннан займе посаду генерального директора штабу. Раніше він працював у банку Goldman Sachs. Менеджером виборчої кампанії стала Келліенн Конвей. Вона має репутацію досвідченого аналітика та спеціаліста із соцопитувань.

Глава кампанії Пол Манафорт офіційно збереже свою позицію. Але зміна штатного розкладу, розроблена в неділю і офіційно оголошена в середу вранці, свідчить про деякому зниженні на посаді.

При цьому Конвей відкидає повідомлення про те, що роль Пола Манафорта зменшилася.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найбільш відомим клієнтом Манафорта був Янукович. Американець грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив наявність імені голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.