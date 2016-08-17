Зіткнення суден у Босфорі: ЗМІ повідомили про жертв та подробиці інциденту

"Шестеро осіб були врятовані і доставлені до лікарень. Троє членів екіпажу судна берегової охорони вважалися зниклими безвісти, проте згодом їх знайшли з важкими пораненнями та доставили до лікарні", – заявили в офісі губернатора Стамбула, повідомляє 5.ua з посиланням на Daily Sabah.

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Крім того, зазначається, що внаслідок інциденту загинув один член екіпажу судна берегової охорони, якого пошуково-рятувальні команди знайшли на борту човна, що перекинувся. Як стало відомо, для порятунку постраждалих на місці інциденту рятувальники застосували спеціальні човни та гелікоптери.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині Босфорську протоку закрили для руху суден після того, як вантажне судно зіткнулося із катером берегової охорони.