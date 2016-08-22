У Клінтон закликали Трампа "пояснити роль Кремля" в його кампанії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив менеджер кампанії демократів Роббі Мук в ефірі телеканалу "Ей-бі-сі ньюз", говорячи про звільнення керівника кампанії республіканців Пола Манафорта, якого сприймали як пов’язаного з Москвою, "Пола Манафорта витиснули, але це не означає, що росіян витиснули з цієї кампанії".

"Рука Кремля вже тривалий час працює в цій кампанії… Очевидно, що там підтримують Дональда Трампа. Але тепер треба, щоб Дональд Трамп пояснив, яку роль відіграє Кремль у його кампанії", – сказав Роббі Мук.

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За словами менеджера кампанії демократів, "виникли реальні питання, чи Дональд Трамп сам не є просто маріонеткою Кремля на цих виборах", враховуючи, що "є ціла мережа його фінансових контактів із росіянами, які він відмовляється розкривати".

"Ми бачили останніми тижнями, як він мавпує Володимира Путіна у своїх заявах. Ми бачили, як змінилася платформа Республіканської партії (з неї вилучили вимогу республіканців надати Україні летальні озброєння – ред.). Ми бачили, як Дональд Трамп говорив про те, щоб залишити НАТО, залишити його східноєвропейських союзників вразливими перед нападом Росії. До нього є дуже багато запитань. І треба, щоб Дональд Трамп розкрив усі свої фінансові зв’язки і те, чи його радники зустрічалися з Кремлем", – сказав він.