В будинку Прінса знайшли сильнодіючі опіати з неправильними етикетками

На таблетках було вказано назву ""гідрокодон"", тоді як насправді це був синтетичний опіоїдний анальгетик фентаніл, передає Бі-бі-сі. "Гідрокодон" належить до тієї ж групи препаратів, проте володіє менш сильною дією.

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Як показав розтин, Прінс помер в результаті випадкового передозування фентанілу. За даними слідства, рецептів на сильнодіючі препарати у нього не було.

Співак, чиє справжнє ім'я - Прінс Роджерс Нельсон, був знайдений мертвим в ліфті у своїй резиденції Пейслі-парк в штаті Міннесота в квітні.

На той момент він важив всього 50 кг, і доза фентанілу була набагато більша смертельної.

Фентаніл пов'язують зі сплеском передозувань в деяких частинах США, де він зустрічається у складі підроблених ліків. Цей вкрай сильний анальгетик легально прописують хворим, що страждають гострим хронічним болем, якщо їм не допомагають традиційні знеболюючі. Його прийом в неправильних дозах пов'язаний з ризиком респіраторних ускладнень.

Таблетки, які були виявлені у Прінса, містили суміш знеболюючих - фентанілу, лідокаїну і U-4770 - синтетичного наркотику, чия дія в 8 разів сильніша, ніж у морфіну.

Як вважає слідство, Прінс не вживав фентаніл протягом тривалого часу: за життя в його аналізах цей наркотик не виявляли.

За тиждень до смерті співака літак Прінса був змушений здійснити екстрену посадку, коли співаку стало зле на борту. Повідомлялося, що у нього з собою була велика кількість тих же таблеток, а лікарі вкололи йому дві дози препарату Narcan, що використовується при передозуванні опіатів.