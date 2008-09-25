Екс-депутата Держдуми РФ вбили під вікнами Білого дому

У Москві вбито одного з головних ворогів Рамзана Кадирова, екс-депутата Держдуми від Чечні Руслана Ямадаєва, пише Газета.ру . Колишнього польового командира розстріляли серед білого дня в самому центрі Москви, за два кроки від будівлі уряду Росії. Вбивці переслідували автомобіль Ямадаєва і зуміли скористатися єдиною помилкою обережного екс-депутата.

Кілери на автомобілі Audi 80 обстріляли чорний Mercedes S500 Ямадаєва, коли той зупинився на світлофорі. Коли автомобіль зупинився на світлофорі, Ямадаєв, який сидів за кермом, з невідомих причин опустив скло. Це була його єдина помилка: обережний колишній польовий командир їздив на броньованому автомобілі, відзначає видання.

У цей момент, вбивця (імовірно він був один) вибіг з Audi і випустив у відкрите вікно загалом 12 куль з автоматичного пістолета Стєчкіна. В результаті одержаних поранень Ямадаєв помер на місці. За словами очевидців, той, хто стріляв зник з місця злочину. Разом з Ямадаєвим в машині був колишній військовий комендант Чеченської Республіки, генерал-полковник Сергій Кизюн, який сидів справа. Він був важко поранений в плече і груди, але генерала встигли довезти до Боткінської лікарні. Зараз Кизюн знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані.

Слідчий комітет при прокуратурі РФ вже порушив кримінальну справу за статтями «вбивство» і «замах на вбивство».

Загиблий Руслан Ямадаєв останнім часом займався політичною діяльністю - в Держдумі четвертого скликання він був депутатом від Чечні, членом фракції «Єдина Росія».

Брат убитого екс-депутата Госдуми Іса вже звинуватив в смерті Руслана Рамзана Кадирова.

У ефірі «Эха Москвы» Іса розповів, що їх сім`я «мала інформацію» про плани Кадирова щодо розправи зі всім кланом Ямадаєвих. Іса Ямадаєв також повідомив, що його брат і генерал Кизюн повинні були зустрітися «із заступником Медведєва в Кремлі». «Я не знаю, встигли вони на зустріч чи ні», - сказав Іса Ямадаєв.

Разом з тим, є інша версія. Як пише «Коммерсант», вбивство може бути пов`язане з гральним бізнесом, яким займався Руслан Ямадаєв.