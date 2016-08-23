Трамп закликав владу США розслідувати причетність Фонду Клінтон до міжнародної корупції
12:24, 23 серпня 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп звинуватив Фонд Клінтон в корупції.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, Трамп зажадав від міністерства юстиції призначити спеціального прокурора для проведення розслідування.
Виступаючи в штаті Огайо на мітингу перед своїми прихильниками, Трамп звинуватив Фонд Клінтон в корупції.
За його словами, благодійна організація, очолювана подружжям Клінтон, приймала пожертви від іноземних донорів. Натомість вони отримували преференції від Держдепартаменту США, який з 2009-го по 2013 рік очолювала Хілларі Клінтон.
Як повідомляв УНІАН, раніше в штабі Клінтон закликали Трампа "пояснити роль Кремля" в його кампанії.
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