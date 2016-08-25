Фахівці ООН встановили виконавців трьох з дев'яти випадків застосування хімічної зброї у Сирії

Причому в двох з них винні урядові війська Башара Асада, а третьому випадку - бойовики "Ісламської держави", передає ZN.ua.

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Відповідний звіт було в середу представлений генеральному секретареві ООН Пан Гі Муну і поширений серед членів Ради Безпеки ООН.

Очікується, що Собвбез ООН детально обговорить цей доповідь 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня в ході конфлікту в Сирії з березня 2011 року загинули 292 817 осіб. За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, загинули 84 472 - цивільні особи, з них майже 15 тисяч - діти, більше 9 тисяч - жінки.