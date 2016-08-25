Фахівці ООН встановили виконавців трьох з дев'яти випадків застосування хімічної зброї у Сирії
09:04, 25 серпня 2016Світ
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Місія ООН і Організації по забороні хімічної зброї, що розслідує випадки застосування хімічних речовин у військових цілях в Сирії, змогла встановити виконавців лише трьох з дев'яти зафіксованих атак.
REUTERS
Причому в двох з них винні урядові війська Башара Асада, а третьому випадку - бойовики "Ісламської держави", передає ZN.ua.
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Відповідний звіт було в середу представлений генеральному секретареві ООН Пан Гі Муну і поширений серед членів Ради Безпеки ООН.
Очікується, що Собвбез ООН детально обговорить цей доповідь 30 серпня.
Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня в ході конфлікту в Сирії з березня 2011 року загинули 292 817 осіб. За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, загинули 84 472 - цивільні особи, з них майже 15 тисяч - діти, більше 9 тисяч - жінки.
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