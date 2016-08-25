Поляки стали найбільшою іммігрантською громадою в Британії

Загальне сальдо імміграції, за даними Бюро національної статистики країни, перед референдумом про вихід з ЄС залишалося на рекордному рівні, передає Бі-бі-сі. Згідно з опублікованими даними Бюро національної статистики (БНС) Британії, в 2015 році в країні жила 831 тис. уродженців Польщі. Це майже на 750 тис. більше, ніж у 2004 році, коли Польща з дев'ятьма іншими країнами Східної та Південної Європи увійшла до ЄС.

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Протягом багатьох років найбільшими громадами іммігрантів в першому поколінні у Великобританії були індійці і ірландці.

Позитивне сальдо міграції, за даними Бюро статистики, у період з березня 2015 року по березень 2016 року залишилося на рівні, близькому до рекордного - 327 тис. осіб.

Статистика зафіксувала в цей рік, від березня до березня, зниження числа прибуваючих з Польщі та семи східноєвропейських країн, що вступили в ЄС в 2004 році, але це зниження було компенсовано зростанням числа прибуваючих з Болгарії та Румунії до рекордних 60 тис. осіб. Ці дві країни вступили до ЄС у 2007 році, а правом вільно приїжджати і працювати у Великобританії стали користуватися з початку 2014 року.

За оцінкою БНС, частка жителів країни, які народилися за кордоном, тепер досягла 13,3%. В 2004 році таких було 8,9%.

Найбільше уродженців інших країн живе в Лондоні - 37% населення мегаполісу.

Перша п'ятірка країн, де народилися іммігранти в Британію в першому поколінні:

Польща (831000)

Індія (795000)

Пакистан (503000)

Ірландія (382000)

Німеччина (286000)