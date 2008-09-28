Лавров: розмови про територіальну цілісність Грузії втратили сенс

Розмови про територіальну цілісність Грузії після її агресії відносно Південної Осетії стали безглуздими. З такою заявою на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає Эхо Москвы. Після бомбардувань Цхынвалі, вважає міністр, тільки визнання суверенітету двох “колишніх грузинських республік” могло врятувати життя їх жителів. Лавров упевнений, що існуюча архітектура європейської безпеки не витримала випробування останніми подіями на Кавказі. Закладена в її основу однополярність привела до неможливості стримати агресора, сказав Сергій Лавров. Міністр запропонував повернутися до пропозиції російського президента Медведєва про розробку Договору про євроатлантичну безпеку, який міг би замінити існуючі гельсінські угоди.