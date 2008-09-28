Лідери білоруської опозиції заявили про фальсифікації на виборах

Перед учасниками несанкціонованого мітингу опозиції, яка протестує проти фальсифікації парламентських виборів у Білорусі, виступили лідери опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ і Олександр КОЗУЛІН.

«Парламентські вибори у будь-якому випадку не можна визнати за вільні і справедливі, оскільки були зафіксовані масові фальсифікації», - заявив лідер руху «За свободу» О.МІЛІНКЕВИЧ.

Екс-кандидат в президенти О.КОЗУЛІН, у свою чергу, заявив, що явка на достроковому голосуванні була набагато вищою, ніж на голосуванні в день виборів, що, за його словами, свідчить про фальсифікацію під час виборчої кампанії, а також про те, що Європа не повинна визнавати ці вибори.

Зараз на площі перебувають близько 700 осіб. Вони тримають європейські і біло-червоно-білі прапори, а також розтяжки з вимогою не визнавати підсумки виборів, повідомляють «Білоруські новини».

Сьогоднішні вибори до нижньої палати Національних зборів (парламенту) – Палати представників були визнані такими, що відбулися ще у середині дня. Попередні підсумки голосування вже оприлюднять у найближчі дві години. Остаточні підсумки будуть оголошені 3 жовтня. Як заявляла раніше голова ЦВК Білорусі Лідія ЄРМОШИНА, в центральній виборчій комісії чекають, що явка становитиме близько 80%.