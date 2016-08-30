ЗМІ: У КНДР розстріляли із зенітної установки двох чиновників, одного з них - за сон у присутності Кім Чен Ина

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто віддав наказ стратити двох чиновників, повідомляє JoongAng Ilbo з посиланням на джерело.

Страчені чоловіки були Хван Мін, колишній міністр сільського господарства і Лі Ен Чжин, який мав керівну посаду в міністерстві освіти.

"У мене є інформація, що міністри сільського господарства та освіти були публічно страчені за спеціальним замовленням від Кім Чен Ина", - сказало джерело.

Один з них був убитий за те, що задрімав під час зустрічі з Кімом.

"Він був затриманий на місці і допитаний міністерством державної безпеки. Чиновник був страчений після того, як інші звинувачення, такі як корупція, були знайдені під час перевірки", - розповіло джерело.

Другого чиновника, імовірно, стратили за політичні ініціативи, які не сподобалися Кім Чен Ину і які він сприйняв як «особистий виклик».

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За інформацією джерела, це перший випадок публічного розстрілу чиновників у КНДР з моменту приходу до влади Кім Чен Ина.

Зазначимо, що минулого року південнокорейські ЗМІ повідомляли про розстріл із зенітних знарядь міністра оборони КНДР.

Генерала стратили за зраду - він нібито також заснув у присутності лідера Кім Чен Ина під час військового огляду.

Проте пізніше північнокорейські ЗМІ опублікували кілька, за їх інформацією, свіжих фото з генералом тим самим, спростовуючи його страту.