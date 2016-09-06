Прем'єр Баварії вимагає від Меркель змінити політичний курс

Серед найважливіших питань, які потребують коригування, він назвав податки, внутрішню безпеку, пенсії та міграцію, передає Бі-бі-сі. В інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung Зеєхофер підкреслив, що в країні стався розкол і довіра до влади стрімко зникає.

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Напередодні стало відомо, що на земельних виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії партія канцлера Меркель ХДС - посіла лише третє місце з 19% голосів.

Вона програла Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), яка набрала 30,6% голосів, і правопопулістам з "Альтернативи для Німеччини", виступаючим з антимігрантськими гаслами та набрали 20,8%.

Багато аналітиків вважають результати цих виборів важливим індикатором настроїв у Німеччині напередодні виборів в Бундестаг 2017 року.

Виступаючи в понеділок на саміті G20 в китайському Ханчжоу, Ангела Меркель взяла на себе відповідальність за поразку в Мекленбурзі-Передній Померанії, але заявила, що не збирається змінювати політичний курс, оскільки як і раніше вважає правильними кроки свого уряду з вирішення міграційної кризи.