США і Росія погодили план врегулювання ситуації в Сирії

Про в ході спільної з главою російського МЗС Сергієм Лавровим прес-конференції заявив керывник Держдепу Джон Керрі, передає РБК.

«Сьогодні США і Росія оголошують про план, який, як ми сподіваємося, дозволить скоротити насильство, страждання і відновить рух до мирних переговорів і мирного врегулювання в Сирії. Ми сподіваємося, що якщо план буде повністю імплементувати він стане поворотним пунктом», — сказав Керрі.

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Керрі пояснив, що план передбачає «жорсткий підхід».

За словами Керрі, США і Росія закликає всі сторони в Сирії взяти на себе зобов'язання щодо припинення військових дій з 00:00 12 вересня. План накладає також на режим президента Сирії Башара Асада зобов'язання не здійснювати польоти бойової авіації в Сирії і не наносити удари по позиціях опозиції, а також створення демілітаризованої зони навколо Алеппо. Виконання плану, уточнив Керрі, залежить і від Дамаска, і від сирійської оппозиціі.

Наріжним каменем угоди, за словами Керрі, стала домовленість про припинення польотів авіації сирійських урядових сил у районах, де є опозиція. «Ми домовилися про такі заходи, за допомогою яких сирійський режим не зможе більше здійснювати бойові польоти там, де присутня опозиція і в тих районах, де ми домовилися. Після того, як ця домовленість буде повністю реалізована, режим більше не буде в змозі займатися тим, чим займався в минулому, а саме нібито спрямовуючи свої бойові дії проти Нусри [«Джебхат ан-Нусра»], він у той же час бомбив опозицію», — пояснив Керрі.