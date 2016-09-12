Колишнього фельдшера "Аушвіца" судять за співучасть у вбивстві майже 4 тисяч осіб

Зафке Убер працював у нацистському таборі смерті "Аушвіц" фельдшером, тепер його судять за співучасть у масовому вбивстві. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "Еспрессо".

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Про Зафке Убера відомо, що він працював фельдшером в Освенцимі з 15 серпня по 14 вересня у 1944 році. Висунуто звинувачення у співучасті у вбивстві щонайменше 3 681 особи.

Протягом цього місяця до табору прибули не менше 14 поїздів з ув’язненими з таких міст як Ліон, Відень і Вестерборк в Нідерландах.

Ця справа має стати останньою щодо тих, кого звинувачують у Голокості.

Нагадаємо, у червні УНІАН повідомляв, що в Німеччині до п'яти років тюрми засудили 94-річного колишнього охоронця "Аушвіца".