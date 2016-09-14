У США взялися за фонд Трампа, замішаний в декількох скандалах

Про це повідомляє Русская служба BBC.

За словами глави відомства Еріка Шнайдермана, прокуратура перевіряє роботу фонду на відповідність законам штату. Причиною перевірки він назвав підозри в здійсненні фондом неприпустимої для некомерційних структур діяльності.

Шнайдерман не уточнив, про яку саме діяльність йде мова. Раніше пресу схвилювали повідомлення про виплату Трампом коштів прокурору штату Флорида в 2013 році. Той платіж був проведений через благодійний фонд мільярдера. Критики Трампа не виключали, що виплату можна розцінити як хабар. Прокурор Флориди Пем Бонді тоді розглядала можливість порушити справу щодо програми бізнес-тренінгів "Університет Трампа", що закрилася в 2010 році після численних скарг на неї.

Читайте такожДемократична партія США звинуватила російських хакерів у новому зламі своїх серверів

Бонді відмовилася порушувати справу. Вона підтверджує факт отримання коштів від Трампа, однак наполягає, що вони не мають ніякого відношення до прийнятого нею рішення і призначалися для її підготовки до чергових виборів генпрокурора штату.

Фонд Трампа був замішаний ще в кількох скандалах. Зокрема, американські ЗМІ стверджували, що мільярдер не перераховував у власний фонд кошти з 2008 року, а також використовував пожертвувані фонду на благодійність кошти в особистих цілях.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів The New York Times, екс-радник Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Американець грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.