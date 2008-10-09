Грузія відновила імпорт електроенергії з Росії, який був припинений 25 вересня 2008 року. Про це заявив представник "Комерційного оператора електроенергетичної системи Грузії" (ESCO). Йдеться про постачання електроенергії через ЛЕП "Салхіно", яка проходить територією Абхазії. Експорт електрики до Росії здійснюється через ЛЕП "Кавкасіоні".

Між Росією і Грузією існує угода про взаємні постачання електрики. Велику частину електроенергії Грузія одержує з гідроелектростанцій. Взимку рівень води в гірських річках падає, і республіці доводиться покривати дефіцит електроенергії за рахунок зовнішніх постачань.

У літній період Грузія постачає надлишки енергії до Росії, а взимку, навпаки, імпортує російську електрику, пояснює Лента.ру.