Еро поклав відповідальність за порушення перемир'я у Сирії на режим Асада

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає Deutsche Welle.

"Попри те, що були всі ці інциденти, ми не повинні забувати, що насамперед сирійський уряд шкодить виконанню режиму припинення вогню, про який домовились Сполучені Штати і Росія. Відповідальність за порушення несе режим Башара Асада", - наголосив Еро.

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Еро також закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для того, щоб залишити в силі перемир'я в Сирії і щоб "подолати події останніх кількох годин".

У свою чергу, постійний представник Сирії в Організації Об'єднаних Націй Башар Джафарі заявив, що авіаудар коаліції на чолі зі США по місту Дейр-ез-Зор був спрямований на те, щоб завершити хитке перемир'я в країні. "Мета цієї агресії - зробити так, щоб досягнуте США та Росією припинення вогню зазнало краху", - заявив Джафарі у неділю, 18 вересня, у Венесуелі.

Нагадаємо, США висловили «жаль» у зв'язку з ненавмисною загибеллю сирійських солдатів. Авіаудар коаліції, очолюваної США, був нанесений по сирійським військам під час боротьби з ІДІЛ.

Раніше Пентагон також заявляв про невимушеність авіаудару по сирійській армії і обіцяв розібратися в причинах події. Американське військове командування повідомляло, що атака була зупинена після отримання інформації від Росії про те, що літаки атакують війська сирійської урядової армії.

В результаті атаки загинули 62 військовослужбовця, близько ста отримали поранення.

Після авіаудару коаліційних сил по позиціях оточеній в Дейр-ез-Зорі угруповання урядової армії Сирії Росія заявила про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН.