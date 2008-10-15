Пірати вирішили не підривати судно Faina

Пірати, що утримують українське судно Faina з вантажем зброї біля берегів Сомалі, оголосили в середу про відмову від плану підірвати його у разі невиплати викупу, передає південноафриканський інформаційний канал "Ньюз-24".

За його даними, відповідне рішення озвучив представник піратів Сугулє АЛІ. Він відзначив, що "переговори про звільнення судна йдуть добре", проте відмовився повідомляти, з ким саме ці переговори ведуться, передають «Подробиці».

Раніше повідомлялося, що представник піратів С.АЛІ заявив про можливість продовжити термін ультиматуму на прохання власника суховантажу й інших людей, назвати яких він відмовився.

Судно Faina, що перевозило танки і озброєння, було захоплене 25 вересня. На ньому знаходилися громадянин Латвії, три росіянина і 17 громадян України. Капітан судна, громадянин Росії Володимир Колобков помер незабаром після захоплення судна.

Пірати вимагають багатомільйонний викуп і загрожують убити заручників у разі силової операції з їх звільнення.

У п`ятницю, 17 жовтня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відбуде до Кенії для вирішення питання про звільнення екіпажу судна Faina, захопленого піратами поблизу берегів Сомалі.