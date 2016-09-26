Сьогодні Клінтон і Трамп проведуть перші теледебати

Як передає радіо Свобода, розмова обіцяє бути гострою, зокрема на тлі поширеного агентством Reuters опитування про те, що близько половини виборців будуть вирішувати, кого вибирати, почасти завдяки результатами дебатів.

У Трампа немає досвіду подібних дискусій, тоді як Клінтон вже мала таку зустріч з Бараком Обамою, коли обидва боролися за висунення своєї кандидатури від Демократичної партії в 2008 році.

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Очікується, що дебати по телевізору будуть дивитися 90 мільйонів людей.

Вони триватимуть 90 хвилин без перерв на рекламу. Дискусія буде розділена на 6 блоків по 15 хвилин. Вони будуть починатися з питань модератора, після яких у кожного кандидата буде за 2 хвилини на відповідь. Решту часу - на питання один до одного.

Як повідомляла Російська служба Бі-бі-сі, Трамп пригрозив запросити на дебати Дженніфер Флауерс, яка мала любовний зв'язок з колишнім президентом Біллом Клінтоном.

Таким чином він відповів на критику мільярдера Марка Кубана, який похвалився тим, що виборчий штаб Клінтон запросив його на дебати

Виборчі штаби кандидатів розподіляють квитки на передвиборчі дебати на свій розсуд і часто вибирають гостей таким чином, щоб здійснити політичний вплив на опонента.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.