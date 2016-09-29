Обама назвав помилкою подолання Конгресом вето на закон про судові позови до Саудівської Аравії

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN, пише РБК.

«Думаю, це [рішення конгресу] помилка», — сказав Обама, підкресливши при цьому, що розуміє, чому це сталося. За його словами, американці досі не оговталися від ран і травм 11 вересня.

Читайте такожОбама заблокував законопроект, що дозволяє сім'ям жертв 9/11 подати позови до Саудівської Аравії

«Але проблема в тому, що, якщо ми знищимо поняття судового імунітету держав, то щодо наших військовослужбовців по всьому світу теж можуть початися відповідні дії», — пояснив свою позицію президент.

«Мої побоювання не мають відношення безпосередньо до Саудівської Аравії або до того, як я співчуваю сім'ям, постраждалим в терактах 11 вересня», — додав Обама. Він підкреслив, що не хоче, щоб США «раптово піддалися переслідуванню за всю ту роботу, яку вони виконують по всьому світу.

«Це небезпечний прецедент», — сказав американський лідер.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США проголосувала за подолання вето, яке президент Барак Обама застосував до закону, що дозволяє родичам загиблих при терактах 11 вересня 2001 року подати позови до влади Саудівської Аравії. За кілька годин до цього за скасування президентського вето проголосував Сенат. Ініціативу підтримали 97 осіб. Проти висловився лише лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід.