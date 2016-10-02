У Сирії літаки знову завдали авіаудару по лікарні Алеппо - ЗМІ

Авіація завдала нових ударів по лікарні в контрольованому повстанцями східному районі Алеппо, повідомляє РБК з посиланням на представників повстанців, а також на співробітників гуманітарних організацій.

"За словами повстанців та рятувальників, в суботу на лікарню, яку агентство називає головною травматологічної лікарнею в східній частині Алеппо, було скинуто щонайменше сім снарядів. Двоє пацієнтів загинуло, ще 13 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

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"Лікарня на даний час не працює повністю. Там зруйновано стіни, всю інфраструктуру, обладнання та генератори. Ані охоронців, ані персоналу не залишилося. Там повна темрява", – наводить агентство слова радіолога лікарні Мохаммада Абу Раджаба.

Наголошується, що це вже другий випадок бомбардування даної лікарні протягом останніх кількох днів. Про перші авіаудари по лікарні в Алеппо повідомлялося 28 вересня. Тоді повідомлялося, що частина скинутих бомб потрапила у відділення інтенсивної терапії та поранила пацієнтів.

Бі-бі-сі з посиланням на американську благодійну організацію, яка підтримує лікарню, повідомляє, що лікарня потрапила під удари бочковими бомбами. Також повідомляється про бої між урядовими військами та повстанцями в історичній частині старого Алеппо та кількох інших районах.