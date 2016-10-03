У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану

Уряд Туреччини на засіданні у понеділок прийняв рішення про продовження режиму надзвичайного стану в країні на 90 днів. Про це повідомив віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, передає "Анадолу".

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Крім того, він прокоментував ситуацію в Сирії. Куртулмуш зазначив, що питання операції зі звільнення міст Мосул (Ірак - ред.) і Ракка від терористів залежить від участі місцевих сил у наступі та підтримки ВПС міжнародної коаліції.

"Туреччина готова розглянути питання проведення операцій в Мосулі і Ракка лише в рамках цих умов і ніколи не піде на те, щоб після виведення бойовиків ІДІЛ з цих міст вони перейшли під контроль інших терористичних організацій", - підкреслив він.

Режим надзвичайного стану введено 20 липня після невдалої спроби державного перевороту, яка відбулася 15 липня цього року. Надзвичайний стан в країні повинен був тривати три місяці.

Після спроби державного перевороту 15 липня турецька влада почала масштабні чистки. Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани та викладачі університетів, втратили свої посади через підозри в підтримці опозиційного діяча Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу. Сам Гюлен категорично заперечує свою причетність до спроби повалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Тоді ж управління вищої освіти Туреччини вимагає звільнити всіх 1577 деканів турецьких університетів. У рамках розслідування справи про заколот більше 35 тисяч осіб було затримано, з них 17 тисяч офіційно арештовані.