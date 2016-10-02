В ООН закликали припинити нещадні бомбардування і "пекло наяву" в Алеппо

Постійні обстріли і бомбардування перетворилися для жителів підконтрольної опозиції східної частини сирійського Алеппо в "пекло наяву". Про це заявив заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, передає Російська служба ВВС.

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Він також закликав воюючі сторони дати можливість евакуювати сотні людей, що потребують термінової медичної допомоги.

"Мене дуже турбує нещадний обстріл східної частини Алеппо. Безладні бомбардування і обстріли, шокуючі і безжальні, вбивають і калічать мирних жителів з жорстокістю, яку не може і не повинна переживати людина", - сказав о'брайен.

Він заявив, що лікарні і вся система медичної допомоги у східній частині міста фактично знищені.

Раніше повідомлялося, що в суботу щонайменше дві бочкові бомби потрапили в найбільшу лікарню в контрольованій повстанцями частині Алеппо, госпіталь в третій раз за кілька днів піддався обстрілу. Зараз його робота повністю зупинена.

У Центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомляють, що війська Асада при підтримці російської авіації продовжили наступ на райони міста, які знаходяться під контролем повстанців. Вночі по позиціях повстанців були нанесені масовані авіаудари. Пізніше урядова армія запропонувала повстанцям в обмін на гарантії безпеки піти зі східної частини Алеппо.

Як відомо, останні чотири роки Алеппо, друге за розміром місто Сирії, поділене приблизно навпіл: західну частину контролюють сили сирійського лідера Башара Асада, східну - його противники.

У Центрі моніторингу дотримання прав людини повідомляють про масовані і криваві бомбардування російською авіацією східної частини міста. Також активісти публікували дані про використання там протибункерних і касетних боєприпасів.

Раніше Рада співробітництва арабських держав Перської затоки закликала раду Безпеки ООН втрутитися в ситуацію в Алеппо, щоб зупинити бомбардування міста, які призводять до жертв серед мирного населення.