Кремль відреагував на ідею обмежити право вето в Радбезі ООН

"Ставляться негативно", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про те, як у Кремлі ставляться до пропозиції комісара ООН з прав людини обмежити право вето постійних членів Радбезу ООН в частині вирішення сирійської проблеми, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн виступив за обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН.