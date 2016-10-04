Кремль відреагував на ідею обмежити право вето в Радбезі ООН
17:47, 04 жовтня 2016Світ
6870 0
У Кремлі негативно ставляться до ідеї обмежити право вето країн в РБ ООН, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У Кремлі негативно ставляться до ідеї обмежити право вето в Радбезі ООН / УНІАН
"Ставляться негативно", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про те, як у Кремлі ставляться до пропозиції комісара ООН з прав людини обмежити право вето постійних членів Радбезу ООН в частині вирішення сирійської проблеми, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожПостпред України в ООН розповів, чи реально позбавити Росію права вето у Радбезі
Як повідомляв УНІАН, Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн виступив за обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter