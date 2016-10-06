Відомий на просторах СНД репер "замінував" у Москві літак через запізнення

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Після того, як музикант був доставлений в поліцію, він відмовився від своїх слів і звинуватив в обмані співробітників авіакомпанії, чиїми послугами скористався.

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За даними агентства, коли репер повідомив, що на борту закладено вибуховий пристрій, літак вже злетів. Його доставили у відділення транспортної поліції.

Концертний директор музиканта розповів "Вестям": «Серьога був затриманий для дачі свідчень у письмовій формі. Насправді він нікому не погрожував і крім нього на літак запізнилися, ще кілька людей. Його, слава богу, не оштрафували за неправдиву загрозу виклику і його давно вже відпустили. Літак, як ви розумієте, відлетів без нього і приземлився в Мінську вчасно. Серьога прямував до своїх батьків, до яких досить часто літає».