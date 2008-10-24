Російська армія не впорається із суперником, потужнішим за Грузію

Військові дії Росії в Грузії показали, що російська армія не адаптувалася до пострадянських реалій і не впорається з потужнішим суперником.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт експертів незалежного дослідницького агентства Jane`s Strategic Advisory Services (JSAS).

"Попри зовнішній військовий успіх, серпнева війна насправді виявила безліч глибинних слабких місць російської армії", - йдеться у звіті JSAS.

"Центральна проблема в тому, що російське політичне і військове керівництво є прихильником сценарію холодної війни... У фокусі (його) уваги залишається здатність великої армії задіювати свою перевеважальну вогневу потужність... Замало уваги приділяється меншим, але краще тренованим і мобільним силам", - сказано в документі.

"Перш ніж російські збройні сили зможуть позмагатися із суперником, більшим чи краще екіпірованим порівняно з армією Грузії, їм потрібно буде поліпшити систему командування і рівень підготовки", - сказано у звіті.