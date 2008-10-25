У Казані вибухнув пороховий завод: четверо людей загинули

Четверо людей загинули і п`ятеро отримали поранення в результаті вибуху, що стався 25 жовтня на Казанському пороховому заводі. На офіційному сайті МНС Татарстана повідомляється, що вибух зруйнував одноповерхову цегляну будівлю сушарки. Вона обвалилася на площі близько 200 квадратних метрів, що складає біля третини всієї площі будівлі.

За попередніми даними, інцидент трапився при вантаженні готової продукції. Точні причини вибуху з`ясовуються. В той же час регіональне агентство "Татар-інформ" передає, що інцидент відбувся під час сушки пороху. У агентстві уточнюють, що невеликі вибухи бували на заводі і раніше, але без людських жертв.

З п`яти поранених двоє перебувають у важкому стані. Їх доправили в опіковий центр Республіканської клінічної лікарні.

Лента.ру