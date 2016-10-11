МЗС Британії поклав на Росію відповідальність за атаку на гумконвой у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину.

В США заявляли, що над колоною в момент інциденту були помічені два російських літаки. У Росії ці повідомлення відкидають, стверджуючи, що конвой "загорівся сам".