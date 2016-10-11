МЗС Британії поклав на Росію відповідальність за атаку на гумконвой у Сирії
18:04, 11 жовтня 2016Світ
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Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що факти вказують на відповідальність Росії за знищений гумконвой ООН у Сирії.
Розбомблений гумконвой ООН / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
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Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.
Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину.
В США заявляли, що над колоною в момент інциденту були помічені два російських літаки. У Росії ці повідомлення відкидають, стверджуючи, що конвой "загорівся сам".
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