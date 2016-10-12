Путін після скасованого візиту в Париж: Яка ізоляція? Це просто виключено

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

Він зазначив, що ізоляція РФ неможлива через її велику територію.

«Що стосується ізоляції – у них моторесурсу і бензину не вистачить, аби всі наші кордони об'їхати. Яка ізоляція? Це просто виключено», - переконаний Путін.

В той же час, що стосується санкцій накладених за агресію проти України, і можливі санкції за дії РФ в Сирії, то за словами російського президента, РФ давно виклала свою позицію.

Читайте такожПутін знову завів мантру про США і "держпереворот" в Україні«Ми нашу позицію давно виклали, вона очевидна і підтверджується не тільки нашими, а й європейськими, північноамериканськими експертами: будь-які обмеження у сфері економіки, продиктовані політичними міркуваннями, шкідливі для всіх», - сказав Путін, додавши, що санкції – це інструмент тиску, і потрібно йти не шляхом тиску чи шантажу, а шляхом пошуку компромісів.

Путін також додав, що, якщо Росія піддаватиметься шантажу, в остаточному підсумку перетвориться на економічний придаток «будь-кого», чого вона не переживе.

Як раніше повідомляв УНІАН, зустріч президента Росії Володимира Путіна і його колеги Франсуа Олланда не відбудеться у Парижі 19 жовтня, як було заплановано раніше.

Пізніше стало відомо, що візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа було відкладено через вимогу президента Франції Франсуа Олланда обговорити питання Сирії.

На переконання Олланда, російське вето резолюції Франції у Раді безпеки ООН "запобігло припиненню бомбардувань і проголошенню перемир’я" в Сирії.

При цьому, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі визнав, що в Євросоюзі є країни, які вважають санкції проти РФ "неефективними".

Як зазначив посол, термін дії санкцій, які запроваджені Євросоюзом проти Росії через дестабілізацію ситуації на Донбасі, завершується наприкінці січня 2017 року, "що означає, що країни-члени ЄС... повинні обговорити та розглянути питання цих санкцій у період з кінця жовтня та до завершення цього року"…