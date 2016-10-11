Шульц і Туск виступають за продовження санкцій проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

Мыртын Шульц різко відгукнувся про дії Росії в Україні та її підтримку правих націоналістів у Європі. При цьому він залишив певну можливість для діалогу з огляду на географічну близькість Росії і можливість просування демократії в довгостроковій перспективі.

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Дональд Туск, у свою чергу, на питання про можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в Сирії і підтримку режиму Башара Асада відповів, що вважає за доцільне продовження діючих санкцій.

За словами Туска, ситуація з Росією погіршилася після останньої пролонгації санкцій у червні цього року через бомбардування в Алеппо.

"Для мене сьогодні очевидно, що пролонгація санкцій проти Росії - єдиний шлях. Інакше, це буде чиста капітуляція", - зазначив він.

"Наскільки ви знаєте, ми продовжили наші санкції у червні, з червня до цих пір нічого не змінилося. Насправді, ситуація стала гіршою, якщо ми подивимося, що росіяни роблять у сирійському Алеппо", – заявив Туск.